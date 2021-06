Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o conferinta de presa, șeful guvernului a fost intrebat cum vor fi incluse in evidente persoanele care au trecut prin boala, dar s-au tratat acasa.„Am intrebat si eu acest lucru, sa stiti. Mi s-a spus ca nu putem sa includem decat persoanele care sunt in baza de date. Deci, daca s-au tratat acasa,…

- Intr-o conferinta de presa la Timisoara, prim-ministrul a fost intrebat cum vor fi incluse in evidente persoanele care au trecut prin boala, dar s-au tratat acasa, avand in vedere ca certificatul verde digital COVID va cuprinde trei tipuri de informatii: persoane vaccinate, persoane care au trecut prin…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca persoanele care nu se afla in baza de date DSP ca au trecut prin boala COVID nu vor fi incluse in certificatul digital, care va fi operational de la 1 iulie, informeaza Agerpres. Florin Citu a precizat ca persoanele care au trecut prin boala, dar sunt in baza de date…

- Cine s-a tratat acasa de Covid, cu ceai și aspirina, fara sa anunțe autoritațile, nu va putea beneficia de avantajul certificatului verde, a anunțat Florin Cițu, joi, la Timișoara. Documentul va prelua datele doar din bazele de date oficiale, iar acestea nu includ decat persoanele care au fost și inregistrate…

- Ce trebuie sa știi despre certificatul digital pentru COVID-19? Cand urmeaza sa devina operațional in Romania? Secretarul de stat din Ministerul Sanatații vine cu mai multe informații despre documentul verde. Certificat digital pentru COVID-19: cand devine operațional in Romania Scretarul de stat din…

- Numeroși romani care au suferit de Covid-19 s-au tratat acasa, pentru ca au reușit sa duca boala pe picioare. Cei mai mulți nu au fost la medic, deci nu figureaza in nicio evidența. Prin urmare, le este mai greu sa demonstreze ca au imunitate pentru a se putea bucura de o serie de avantaje, mai ales…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat inainte de summit-ul Consiliului European ca „pașaportul Covid” va inlesni libera circulație in Uniunea Europeana, dar acesta nu trebuie sa duca la discriminare. „Sunt doua teme care și pentru noi au o importanța deosebita. Prima tema este, sigur, certificatul…

- Din informațiile existente pana in prezent, femeia nu suferea de alte boli, avea 32 de ani și era insarcinata in luna a cincea cu primul copil. Aceasta a fost dusa la spital inca de la primele semne ale bolii. In urma ecografiilor efectuate, a rezultat o afectare de 70% a plamanilor. Boala a avansat…