- Premierul Florin Citu a declarat ca Guvernul ia in calcul prelungirea masurii de scutire a platii impozitului specific, pana la vara, in sectorul HoReCa. El a adaugat ca este asteptata o propunere in acest sens din

- „Impozitul specific nu a fost platit si nu se plateste pana in martie anul acesta, incepand cu starea de urgenta si pana in martie anul acesta, si pentru ca sunt restrictii in continuare ne gandim sa prelungim lucrul acesta, deci impozitul specific pentru acest sector nu a fost platit. Autoritatilor…

- Anunțul primului ministru vine la mai mai puțin de o luna de la implinirea termenului pentru scutirea de plata. In decembrie anul trecut, Guvernul a decis ca sectorul HoReCa nu va datora impozit specific pentru 90 de zile incepand cu 1 ianuarie 2021.„Impozitul specific nu a fost platit si nu se plateste…

- Guvernul va elabora un act normativ care prevede suspendarea activitatii pe o perioada determinata, a operatorilor economici care nu respecta masurile de prevenire si combatere a raspandirii COVID -19, a anunțat miercuri, 3 februarie, premierul Florin Citu, intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul…

- Tinta de deficit pentru bugetul de stat pe 2021 ramane la 7%, a declarat premierul Florin Citu, care a precizat, totodata, ca se va introduce, in premiera, bugetarea multianuala. „Tintele raman aceleasi, mergem pe un deficit de 7%, speram sa ajungem la 7%, 7% – 7,1%, dar in jurul acestei cifre mergem.…

- "Florin Citu are o activitate in care s-a profilat ca liberal, chiar daca nu era membru al partidului, mai veche. Florin Citu prezinta garantii de incredere in fata partenerilor europeni deoarece a fost implicat in toate discutiile si in toate negocierile, in fata finantatorilor internationali, in fata…

- Guvernul a prelungit masura privind amanarea plații ratelor la banci. Solicitarile pot fi depuse pana pe 15 martie 2021 Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca Guvernul a adoptat o ordonanta potrivit careia plata ratelor la banca poate fi amanata pentru o perioada de maximum 9 luni. "Este o ordonanţă…

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca Guvernul a adoptat o ordonanta potrivit careia plata ratelor la banca poate fi amanata pentru o perioada de maximum 9 luni, transmite Agerpres . „Este o ordonanta pe care o asteapta foarte multi romani. Este vorba despre modificarea Ordonantei 37 privind…