Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, și-a dat din nou cu stangul in dreptul cand a emis ordinul de ministru prin care parinții trebuie sa completeze un formular prin care se declara de acord cu testarea copiilor care au simptome de tip COVID-19. Școala incepe peste doua zile, iar copiii se intorc fizic…

- Premierul Florin Citu a declarat astazi ca parintii nu trebuie sa se prezinte la scoala cu un formular completat prin care sa si dea acordul pentru testarea COVID a copiilor, scrie Agerpres.Prim ministrul a adaugat ca se va proceda in acest mod doar in cazul acelor copii care prezinta simptome. Citu…

- Premierul Florin Citu a declarat, despre testarea elevilor cu simptome de COVID-19, ca vor fi situatii exceptionale cand acestea vor fi facute si ca nu va fi lumea testata din prima zi de scoala. Seful Executivului a precizat ca nu trebuie sa vina parintii cu formularul de consimtamant completat la…

- Vineri seara, cu mai puțin de trei zile inainte de inceperea școlii, Ministerul Sanatații a publicat formularul de consimțamant al parinților pentru testarea antigen a copiilor la școala, recomandand parinților care sunt de acord cu testarea rapida, sa aduca din prima zi de școala formularul semnat,…

- A fost publicat formularul de consimțamant pe care parinții elevilor care revin, de luni, la școala trebuie sa il completeze pentru ca elevii sa poata fi testați pentru COVID-19, daca prezinta simptome ale bolii. Documentul poate fi gasit pe site-ul Ministerului Sanatații, dar și pe conturile instituției…

- Parintii vor trebui sa isi dea acordul cu privire la testarea anti-COVID a copiilor in unitatile de invatamant, iar pentru aceasta va exista un formular special ce va putea fi descarcat de pe site-urile Ministerului Educatiei si Ministerului Sanatatii. Este vorba despre teste rapide antigen, care se…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat, vineri, in cadrul unei conferințe de presa ca parinții trebuie sa-și dea acordul pentru testarea elevilor in cazul in care aceasta este suspect de infecția cu noul coronavirus. Formularul va fi publicat pe site-ul ministerului educației și sanatații.…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat vineri ca este necesar ca parintii sa isi exprime acordul informat cu privire la testarea copiilor in unitatile de invatamant. Acesta a mentionat ca va exista pe paginile de internet ale Ministerului Educatiei si Ministerului Sanatatii un formular tip…