- Potrivit calendarului de livrari, in luna martie urmeaza sa ajunga in Romania 2,6 milioane de doze de vaccin anti-COVID, iar in aprilie minimum 3.128.000 de doze, a anunțat secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu.

- Premierul Florin Citu a scris duminica, pe pagina sa de Facebook, ca "vaccinurile aprobate in Uniunea Europeana si in Romania sunt sigure si eficiente", el aratand ca in curand in tara noastra va fi deschisa si etapa a treia de imunizare anti-COVID-19, "astfel incat oricine isi doreste sa se protejeze…

- Premierul Florin Cițu a declarat, sambata, ca Romania va incerca sa produca vaccin COVID-19 la Institutul Cantacuzino. Ctește și: Dupa presedintele CJ, si primarii recruteaza angajati din institutiile de forta / Sunt la moda consilierii personali cu epoleti Florin Cițu a declarat ca Romania nu va cumpara…

- Premierul Florin Cițu a anunțat sambata ca Romania discuta cu Comisia Europeana posibilitatea de a produce unul dintre... The post Florin Cițu: Vom incerca sa producem un vaccin anti-Covid la Institutul Cantacuzino appeared first on Renasterea banateana .

- Romania a contractat in jur de 20 de milioane de doze de vaccin BioNTech Pfizer, iar pana la sfarsitul lui martie ar trebui sa soseasca in jur de 2,5 milioane de doze, a anuntat, vineri, Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatatii. ‘Pana in momentul de fata, exista doua companii care au aprobat…

- Florin Cițu a anunțat, marți, ca in Romania vor veni 2,8 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 pana la sfarșitul lunii martie. Premierul a dat asigurari ca in prima luna de toamna vor fi relaxate restricțiile impuse de epidemia de coronavirus. Dintre cele aproape 3 milioane de doze de vaccin…

- Premierul Florin Cițu a declarat, sambata, legat de problemele de funcționare a platformei de programare pentru vaccinarea impotriva COVID, ca „se lucreza non-stop pentru rezolvarea acestora”. El a mai spus ca locurile s-au epuizat in unele zone și pentru ca nu mai este vaccin, dar ca aceste intarzieri…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, a declarat ca 5 milioane de romani ar putea fi vaccinați anti-COVID pana la toamna. „La sfarșitul lunii septembrie am putea avea 5 milioane de persoane vaccinate, din categoriile de risc, personalul medical și angajații din serviciile esențiale”, a declarat…