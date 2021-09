Stiri pe aceeasi tema

- Tema prețurilor la energie electrica și la gaze și cum anume se vor reflecta costurile la utilitați in facturi, mai ales ca se apropie sezonul rece, e de real interes pentru foarte mulți romani. Dupa incheierea reuniunii de miercuri, 15 septembrie, a Cabinetului pe care il conduce, premierul Florin…

- Premierul Florin Cițu a anunțat miercuri ca a discutat in Guvern despre plafonarea prețurilor la gaze, spunand ca Ministerul Energiei și Consiliul Concurenței vor avea o discuție in acest sens cu Comisia Europeana. In urma cu doar doua saptamani, premierul spunea ca nu va interveni pentru plafonarea…

- Premierul Florin Citu a anuntat, miecuri, ca s-a discutat in sedinta de Guvern o OUG pentru compensarea pretului la energie si gaz. ”Am mandat Ministerul Muncii, Energiei si Finantelor sa vina cu o forma finala. As vrea sa fie completata cu solutii pentru compensarea clientii non-casnici, in special…

- Ministerul Energiei va veni in Guvern cu o Ordonanta de Urgenta prin care abaterile repetate ale distribuitorilor si furnizorilor de energie vor fi sanctionate la nivelul cifrei de afaceri, a anuntat, marti, ministrul de resort, Virgil Popescu. „Am discutat inainte la minister, am prezentat prim ministrului,…

- Ministerul Finantelor nu este de acord ca pensia anticipata sau anticipata partial sa se poata cumula cu salariul, pentru ca impactul bugetar ar fi extraordinar de mare, a declarat, luni, ministrul Finantelor, Dan Vilceanu, dupa sedinta de Guvern. „Noi nu am fost de acord cu aceasta propunere si ca…

- Coalitia de guvernare a decis imbunatatirea legislatiei in contextul cresterii preturilor la materialele de constructii, astfel incat valoarea contractului sa fie actualizata in functie de aceste cresteri, a anuntat, luni, presedintele PNL, Ludovic Orban. La randul sau, premierul Florin Cițu spune ca…

- Fostul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, susține ca premierul i-a spus ca revocarea lui nu are legatura cu rezultatele, ci cu „echipa”. „Premierul mi-a cerut demisia, paradoxal, cu o zi inainte de emisiunea Romaniei de eurobonduri, menționand ca daca nu demisionez, imi va cere remanierea. O…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat intr-o conferinta de presa, ca exista un plan de inchidere treptata a minelor pana in anul 2030, care va fi prezentat transparent in momentul in care va fi adoptata ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea OUG nr. 69/2019, transmite Agerpres. „Exista…