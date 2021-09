Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat marți, la Sinaia, ca va cere o ancheta/analiza cu privire la modul in care a fost pregatit sistemul sanitar pentru valul 4 al pandemiei de Covid. Premierul a spus ca el a cerut tot anul sa ramana intacta capacitatea de raspuns la Covid și ca, daca nu s-a ținut cont de…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca vaccinarea este singura solutie in privinta pandemiei de COVID-19 si s-a declarat convins ca Ministerul Sanatatii va fi pregatit pentru un val patru. „Inca din timpul valului trei si pe partea de final a valului trei, am spus foarte clar ca nu vom renunta…

