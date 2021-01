Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca numarul testelor si al cazurilor pozitive de COVID-19 nu reprezinta singurul indicator luat in calcul la adoptarea deciziilor, mentionand ca persoanele internate la ATI sau apelurile telefonice efectuate la 112 indica la randul lor o imbunatatire in ce priveste situatia pandemiei. Precizarile au fost facute in cadrul unei conferinte de presa, unde premierul a fost intrebat daca se confirma informatiile potrivit carora autoritatile nu au o evidenta clara a cazurilor de COVID-19 la nivelul judetelor. In acest sens, a fost invocata o precizare a Institutului…