- Cresterea preturilor pe piata gazelor si a energiei electrice a fost analizata la Guvern. Premierul Florin Citu i-a chemat la discutii pe ministrii Energiei și Muncii, dar și pe reprezentantii ANRE și ai Consiliului Concurentei. "Nu vom interveni pentru a plafona preturile.

Florin Cițu nu are o soluție pentru facturile mari de la iarna: „Nu poate sa vina de la premier. Nu plafonam prețurile" Premierul Romaniei, Florin Cițu, susține ca soluția pentru facturile mari de la iarna nu poate sa vina de la el. O posibila propunere ar putea sa fie compensarea unor facturi. „Avem nevoie de o independența energetica a Romaniei", spune Cițu.

