Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu a fost intrebat joi, ce parere are despre faptul ca HORA doreste sa dea Guvernul in judecata pentru ca restrictiile impuse in domeniu si pentru faptul ca nu a fost dat ajutorul de stat. “Aici nu inteleg foarte mult ce se intampla. Imi aduc aminte ca anul trecut tot sectorul nu a platit impozite…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat, joi, intrebat despre decizia HORA de a da Guvernul in judecata, ca nu intelege de ce, intrucat sectorul a beneficiat de foarte multe masuri de sprijin, in ciuda restrictiilor impuse. Florin Citu a fost intrebat joi, ce parere are despre faptul ca HORA…

- Deputatul PNL, Florin Roman, susține ca in perioada cat a fost ministru al Finanțelor, Florin Cițu, a incercat sa reduca salariile celor de la CEC și EximBank, insa s-a lovit de rezistența sistemului. Roman arata ca aceasta problema trebuie rezolvata, asta pentru ca in consiliile de administrație…

- “Bugetul pentru 2021 intarzie putin pentru ca eu am cerut un lucru foarte important si nu dau inapoi de la acest lucru, subventiile sau cheltuielile care se duc catre anumite sectoare in sectorul public anul acesta trebuie sa fie legate de reforma. Am spus foarte clar, nu se duce niciun ban catre niciun…

- La finele anului trecut noul Guvern, condus de Florin Cițu, anunța inghețarea salariilor bugetare, datorita crizei economice. Decizia a venit ca urmare a lipsei banilor la bugetul de stat. In același timp exista și riscul de a intra in incapacitate de plata. Printre cei carora li s-au promis mariri…

- Ordonanta de urgenta prin care se ingheata salariile in sectorul bugetar, justificandu-se o situatie de urgenta, prin derogare de la legile in vigoare, a fost publicata luni seara, dupa ce Florin Citu, premierul Romaniei, a anuntat in cadrul unei conferinte de presa mai multe masuri. OUG care ingheata…

- Asigurarea a dat-o premierul Florin Cițu, la finalul ședinței de Guvern. Premierul a anuntat ca salariile urmeaza sa fie mentinute la nivelul celor din decembrie 2020 pana va fi definitivata o analiza asupra legii salarizarii: In ceea ce priveste angajatii din mediul bugetar, am spus-o, o repet si o…

- Bugetul pentru anul viitor va fi definitivat de noul Guvern, a declarat, duminica, ministrul Finantelor, Florin Citu, candidat al PNL pentru functia de premier, care a precizat ca, dupa ce vor fi finalizate negocierile pentru coalitia majoritara, se vor cunoaste si proiectele noi si se vor face cateva…