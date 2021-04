Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat ca a solicitat o informare privind grupul de lucru care ar exista la nivelul Ministerului Sanatatii si care ar cerceta raportarea deceselor din cauza COVID-19, insa a aflat ca acest grup de lucru nu exista.

- ​Premierul Florin Cițu a declarat, duminica, ca in urma unei discuții cu secretarul de stat Andrei Baciu a aflat ca nu exista, la nivelul Ministerului Sanatații un grup de lucru care se ocupa cu verificarea modalitații in care sunt raportate oficial decesele de Covid-19, așa cum a declarat zilele…

- Grupul de lucru pe care Vlad Voiculescu susține ca l-a creat sa cerceteze neconcordanțele legate de decesele Covid 19 nu exista in Ministerul Sanatații, dupa cum nu exista nici notificarile pe acesta tema trimise de vicepremierul Dan Barna. Afirmațiile au fost facute de primul ministru Florin Cițu,…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, duminica, dupa o vizita de Centrul de coordonare COVID, despre scandalul morților din acte de la Ministerul Sanatații, dar și despre cazul barbatului din Pitești, care a murit dupa ce a fost batut de polițiști. "Tot ce inseamna discuții politice vor avea loc…

- Dupa ce premierul i-a cerut lui Dan Barna sa clarifice posibilitatea unor „diferențe fundamentale intre numarul real de decese COVID și cel raportat”, așa cum a spus Vlad Voiculescu, vicepremierul a anunțat pe Facebook ca ieri a fost informat de la Ministerul Sanatații despre „posibile inadvertențe”…

- Premierul Florin Cițu i-a cerut vicepremierului Dan Barna sa spuna public daca știa despre problemele semnalate de Vlad Voiculescu privind subraportarea deceselor COVID-19 și ce masuri a dispus. Cițu a facut aceste declarații intr-o conferința de presa la Cluj, intrebat despre acuzațiile lui Vlad Voiculescu…

- Declarațiile lui Vlad Voiculescu au venit la doua zile dupa demiterea acestuia din fruntea ministerului Sanatații. Alaturi de acesta, la conferința de presa, a participat și fostul secretar de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, cea care a semnat ordinul prin care era modificata formula…

- Premierul Florin Cițu a anunțat intr-o declarație de presa motivul pentru care l-a revocat pe minstrul Sanatații, Vlad Voiculescu. „De un an de zile, Romania trece printr-o perioada dificila in lupta cu pandemia. Lupta a intins la maxim resursele statului, in special in sanatate și in economie. Ca sa…