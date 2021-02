Premierul Florin Citu a sustinut, miercuri, ca in coalitia de guvernare nu exista nicio divergenta in ceea ce priveste bugetul pe anul 2021.



"Nu exista nicio divergenta in coalitia de guvernare pe tema bugetului. Toti vrem bani mai multi la buget. (...) 7,1% din PIB este un deficit foarte mare. Asta inseamna ca politica fiscala este stimulativa in continuare. Si este bine sa fie asa, pentru ca economia este sub potential. Va ramane stimulativa, cred eu, pana in 2023, cand Comisia de strategie si prognoza ne va spune ca PIB-ul nominal va fi peste PIB-ul potential, deci cresterea PIB-ului…