Proiectul de lege privind sistemul public de pensii urmeaza sa fie aprobat de Guvern in trimestrul II al anului viitor, in Parlament - in trimestrul IV din 2022 si va intra in vigoare in primul trimestru din anul 2023, a anuntat joi premierul Florin Citu.



"Sa va dau si calendarul: aprobarea in Guvern a proiectului de lege privind sistemul public de pensii - in trimestrul II din 2022, deci aici este borna, adoptarea in Parlament a noii Legi privind sistemul de pensii - in trimestrul IV 2022. Noua lege privind sistemul de pensii intra in vigoare in primul trimestru din anul 2023. Deci…