VIDEO Cîţu: Noile măsuri de relaxare, prezentate săptămâna viitoare Premierul Florin Citu a declarat, sambata, ca masurile de relaxare care vor intra in vigoare de la 1 iunie vor fi prezentate saptamana viitoare. "Saptamana viitoare vom prezenta masurile cu care vom intra de la 1 iunie. Vom avea mai multe date si le vom prezenta pe cele pe care le vom lua de la 1 iunie, dar hotararea CNSU aprobata saptamana trecuta arata clar directia in care mergem. Daca avem elemente care sa ne permita sa venim si cu alte relaxari, le vom face. (...) Nu vom renunta la nimic. Pornim de acolo si eu ma uit doar la partea mai buna, ce sa adaugam la hotararea CNSU, nu sa mai scoatem… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

