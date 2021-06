Stiri pe aceeasi tema

- Noi RELAXARI de la 1 iulie | Florin Cițu: Se pot organiza evenimente culturale cu pana in 2.500 de spectatori Florin Cițu – premierul Romaniei a declarat, joi, dupa ședința de Guvern ca, incepand cu 1 iulie, se introduc noi relaxari in Romania. Se pot organiza concerte cu 2.500 de spectatori, condiții…

- ​Ministerul Tineretului si Sportului a anuntat, vineri, ca din data de 1 iunie vor intra în vigoare masuri de relaxare majore pentru sport, între acestea numarându-se si faptul ca vor fi spectatori la competitiile în spatii închise.“Lumea sportului se bucura…

- Guvernul a decis joi ca incepand din 1 iunie persoanele vaccinate nu vor mai fi obligate sa poate masca in spațiile inchise unde nu lucreaza mai mult de cinci angajați, a anunțat premierul Florin Cițu. „Se propune exceptarea de la obligativitatea purtarii maștii de protecție la locurile de munca in…

- Principalele masuri de relaxare anuntate de premierul Florin Cițu: – A crescut numarul participantilor la manifestari in spatii deschise, de la 500 la o mie de persoane. Pot participa persoane vaccinate, care au trecut prin boala sau testate; – S-a marit la 8 numarul de persoane care pot circula in…

- Guvernanții discuta chiar in aceste momente despre posibilitatea ca persoanele vaccinate sa nu mai fie nevoite sa poarte masca de protecție in spațiile inchise, deși aceasta varianta fusese recent respinsa chiar de catre premierul Florin Cițu. Iata ce ar mai vrea autoritațile sa implementeze de cand…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri seara, o hotarare care prevede relaxarea masurilor incepand cu acest weekend. Se renunta la portul mastii in spatiile deschise care nu sunt aglomerate si la restrictiile de circulatie pe timpul noptii. Programul localurilor a fost prelungit pana la ora 24.00,…

- Raed Arafat a anunțat, luni, ca revenirea fanilor pe arene se va transforma în realitate în urmatoarea perioada. Secretarul de stat a precizat care vor fi condițiile în care publicul va putea participa la meciurile test.Ce spune Guvernul - În ce condiții ai voie pe stadion"Competițiile…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a declarat ca masca ar putea sa nu mai fie obligatorie in birourile in care toți angajații sunt vaccinați, iar autoritațile ar putea sa renunțe la aceasta masura și in spațiile deschide, chiar inainte de 1 septembrie, daca destule persoane vor fi vaccinate, potrivit…