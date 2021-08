Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu i-a criticat pe sefii Parlamentului, dar si pe ceilalti lideri politici, motivul fiind faptul ca nu a fost convocata o sesiune extraordinara in vara aceasta pentru a adopta Legea consumatorului vulnerabil, proiect aflat la Camera Deputatilor.

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca Guvernul va aproba rapid legea consumatorului vulnerabil, urmand sa existe o compensare a pretului energiei in aceasta iarna. Citu a anunțat ca legea a fost deja pregatita și urmeaza sa fie aprobata in cel mai scurt timp. Potrivit acestuia, va exista o compensare in…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca Guvernul va aproba rapid legea consumatorului vulnerabil, urmand sa existe o compensare a pretului energiei in aceasta iarna, arata Agerpres. "Am pregatit deja si am si anuntat public, vom aproba mai rapid legea consumatorului vulnerabil si in acelasi timp…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca Guvernul va aproba rapid legea consumatorului vulnerabil, urmand sa existe o compensare a pretului energiei in aceasta iarna. "Am pregatit deja si am si anuntat public, vom aproba mai rapid legea consumatorului vulnerabil si in acelasi timp am propus, va fi o compensare…

- Virgil Popescu a declarat joi, ca a avut o intalnire cu ANRE, Consiliul Concurentei, Transelectrica si OPCOM pentru a vedea evolutia preturilor pe piata de energie si a gazelor si ce solutii pot fi luate. “Este evident ceea ce am spus in urma cu doua saptamani ca devansarea termenului de intrare in…

- „Vrem sa vedem ce variante sunt pentru pregatirea soluțiilor. Ne vom vedea și saptamana viitoare, tot in aceasta formula. Protecția consumatorului vulnerabil este importanta pentru noi, iar asta inseamna ca vom devansa termenul legii, trimisa deja in Parlament, din septembrie 2022, chiar in aceasta…

- Senatul va discuta azi, in sesiune extraordinara, legea care permite primariilor sa se imprumute la Trezorerie. Senatul va fi convocat miercuri, 4 august, in sesiune extraordinara pentru o informare privind adoptarea de catre Guvern, pe 28 iulie, in vacanta parlamentara, a Ordonantei de Urgenta care…