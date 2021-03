Ministerul Sanatatii va face in urmatoarele zile platile aferente catre personalul medical care-si desfasoara activitatea in centrele de vaccinare anti-COVID-19, a declarat premierul Florin Citu. "Am cerut ieri domnului Gheorghita (Valeriu Gheorghita, presedintele CNCAV - n.r.) o informare pe aceasta tema, a trimis o notificare catre Ministerul Sanatatii. Ministerul Sanatatii a spus ca se va face plata in urmatoarele zile. E adevarat ca a intarziat nepermis de mult", a declarat Florin Citu, marti, aflat intr-o vizita de lucru in judetul Dolj. Premierul a raspuns astfel, intrebat de presa, daca…