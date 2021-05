Premierul Florin Citu a declarat, marti, ca ministerele trebuie sa propuna reformele in sedinta de Guvern, subliniind ca in privinta companiilor de stat nu a primit propuneri de reorganizare.



"Reformele trebuie sa le avem aprobate in sedinta de Guvern. Eu la asta ma refer, (ministerele - n.r.) sa vina cu propuneri in sedinta de Guvern. (...) Pe companii nu avem inca si nici nu a venit in sedinta de Guvern reorganizari care sa mearga in directia pe care am spus-o eu. Daca sunt propuneri, discutii sunt, dar in sedinta de Guvern nu au venit inca reorganizari care sa mearga in directia…