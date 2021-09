Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat marti rectificarea bugetara, care prevede, printre altele, clocari de 4,5 miliarde de lei la Sanatate si 6,6 miliarde de lei pentru investitii. Ministerul Sanatatii, Ministerul Dezvoltarii, Ministerul Investitiilor Europene si Ministerul Transporturilor primesc cei mai multi bani,…

- Rectificarea bugetara a fost adoptata. Ce ministere primesc bani in plus. Dupa prima sedinta de guvern fara ministri USR PLUS, in care s-a aprobat proiectul de ordonanța de urgența pentru rectificarea bugetara, Florin Citu a facut cateva declaratii cu privire la situatia economica si bugetul tarii.…

- ”In sedinta de Guvern de astazi am aprobat rectificarea bugetara pe anul 2021, prima rectificare bugetara pe acest an. La baza rectificarii sta o reevaluare a Produsului Intern Brut, in lumina informatiilor referitoare la cresterea economica, PIB are o valoare nominala acum de 1,17 miliarde fata de…

- Premierul Florin Citu a anuntat, marti, ca Guvernul a aprobat rectificarea bugetara. Ministerul Sanatatii, Ministerul Dezvoltarii, Ministerul Investitiilor Europene si Ministerul Transporturilor primesc cei mai multi bani. Bugetul Ministerului Sanatații crește cu 3,7 miliarde lei, Ministerul Dezvoltarii…

- Ministerul Sanatatii, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Ministerul Educatiei si Ministerul Finantelor, la actiuni generale, vor primi cele mai mari sume la rectificarea bugetara, conform proiectului publicat vineri seara pe site-ul MF. Astfel, pentru Ministerul Sanatatii…

- Florin Citu a spus ca vor exista modificari fata de forma initiala a rectificarii bugetare si a adaugat ca spera ca aceasta sa fie aprobata cat mai curand. „Inca ne uitam la cifre si vedem care sunt propunerile, dar in continuare rectificarea trebuie sa tina cont de o constrangere pe care o avem, de…

- Guvernul pregatește rectificarea bugetara. Ce ministere vor primi bani in plus. Guvernul pregateste ordonanta de urgenta pentru rectificarea Bugetului de Stat, care va fi adoptata la jumatatea lunii viitoare. Mai multe ministere solicita sume suplimentare importante. Ministerul Transporturilor si Infrastructurii…