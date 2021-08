Stiri pe aceeasi tema

- „In primul rand, vreau sa transmit condoleante familiilor. Este o ancheta in curs acum. Haideti sa asteptam rezultatele anchetei, iar cei vinovati trebuie sa plateasca. Ma voi asigura ca vom avea rezultate ale anchetei cat mai curand si bineinteles ca cei care sunt vinovati vor plati”, a afirmat Florin…

- Premierul Florin Citu a transmis condoleante pentru familiile celor doua victime ale accidentului de munca produs pe santierul de langa Biblioteca Nationala din Bucuresti. Seful Guvernului a adaugat ca se va asigura ca vinovatii in acest caz vor plati. „In primul rand, vreau sa transmit condoleante…

- Anchetatorii continua joi audierea muncitorilor care lucrau pe santierul de la Biblioteca Nationala unde doi oameni si-au pierdut viata. Ei au aflat ca santierul nu avea nicio autorizatie si ca un muncitor chiar isi adusese de acasa flexul pentru a taia o teava.

- Milioane de romani au suferit alaturi de familiile indurerate din cauza pierderii timpurii a doi angajați care executau lucrari intr-un șantier din București, situat langa Biblioteca Naționala. In urma unui accident de munca, doi oameni au murit inghițiți de pamant, in timp ce patru colegi au fost salvați…

- Un ambulanțier retras din activitate, care a lucrat timp de 15 ani la Salaj, a dat primul ajutor in cazul accidentului produs luni, pe raza localitații Mihaiești, pe drumul de la Salaj la Cluj. Ioan Baidoc a fost cel care a intervenit și in cazul accidentului produs la Gilau, in aprilie, fiind un…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca legea 5G prezinta cine pot fi participantii in cazul in care aceste licente vor fi vandute si a precizat ca Romania nu trebuie sa ia nicio masura impotriva unei companii. Florin Citu a fost intrebat sambata, la Sibiu, daca dupa promulgarea legii 5G se va…

- Un numar de 14.302 persoane au fost vaccinate pana duminica, la ora 12.55, in cadrul Maratonului Vaccinarii din Bucuresti, demarat vineri dupa-amiaza la Sala Palatului si Biblioteca Nationala, au transmis organizatorii acestui eveniment „Astfel, un numar de 9.082 persoane au fost vaccinate la Sala Palatului…

- Un numar de 16.066 de persoane au fost imunizate la 48 de ore de la startul Maratonului Vaccinarii din Bucuresti, informeaza organizatorii. Astfel, in locatia de la Sala Palatului au fost vaccinate 10.160 persoane, iar in cea de la Biblioteca Nationala au fost vaccinate 5.906 persoane vaccinate,…