Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu s-a declarat surprins de poziția Avocatului Poporului care a anunțat ca face o ancheta deoarece deciziile privind situațiile de urgența nu au fost publicate in Monitorul Oficial. Poate...

- Premierul Florin Citu s-a declarat surprins miercuri de opinia Avocatului Poporului in legatura cu publicarea hotararilor Comitetului Național pentru Situații de Urgența, aratand ca acestea au fost prezentate si comunicate publicului.

- Premierul Florin Cițu s-a declarat surprins de poziția Avocatului Poporului care a anunțat ca face o ancheta deoarece deciziile privind situațiile de urgența nu au fost publicate in Monitorul Oficial. Poate este momentul sa dam un restart in cadrul instituției, a spus Cițu. Citește și: Surse…

- Precizari ale Avocatului Poporului privind demersurile intreprinse referitor la nepublicarea in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I a hotararilor adoptate de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la nepublicarea in Monitorul Oficial al…

- Avocatul Poporului, Renate Weber , ii cere premierului Florin Citu sa-i comunice motivele pentru care cele 20 de hotarari adoptate de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) de la inceputul anului 2021 pana in prezent nu au fost publicate in Monitorul Oficial. “Avand in vedere ca publicarea…

- Presedinta Senatului Anca Dragu a afirmat, intrebata cine ar putea sa o inlocuiasca pe Renate Weber in functia de Avocat al Poporului, ca niciun partid nu a avansat, pana in prezent, vreo propunere. „Da, am avut aceasta discutie si am avut punctul pus pe ordinea de zi in Biroul permanent.…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, susține ca o prioritate la care ministerul sau lucreaza este încheierea unor acorduri bilaterale cu țari precum Grecia și Israel, care insista pentru pașapoarte de vaccinare. Premierul Florin Cîțu spune însa ca nu a dat un astfel de mandat niciunui…

- Raluca Turcan a precizat, referitor la cumulul pensiei cu salariu la stat, ca vor fi cateva principii de baza, iar unul dintre ele este acela de a permite celor care doresc sa lucreze in sistemul public sa munceasca o perioada mai lunga de timp, iar atunci cand optezi pentru acest lucru sa nu cumulezi…