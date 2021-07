Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu le-a cerut, marti, prefectilor sa finalizeze rapid evaluarea pagubelor in zonele afectate de inundatii in aceasta perioada, astfel incat la rectificarea bugetara sa fie alocate resursele necesare. "Maine, in sedinta de guvern se aproba hotararea cu…

- Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, sustine ca va face o plangere penala impotriva premierului Florin Citu in cazul in care la rectificarea bugetara banii nu vor fi alocati in mod ''echidistant si transparent'', ci "doar pentru obtinerea unor avantaje la Congresul PNL". Social-democratul…

- Poziție de forța a premierului Florin Cițu fața de Ludovic Orban. Rectificarea bugetara va fi adoptata pana pe 20 august, in condițiile in care, pe 21 august, expira mandatul de ministru interimar al...

- Prim-ministrul Florin Citu a estimat vineri ca rectificarea bugetara s-ar putea realiza in luna august si a mentionat ca in urmatoarele 45 de zile el va detine interimatul la Finante. „Cred ca in luna august (ar putea avea loc rectificarea bugetara – n.r.)”, a afirmat Citu, dupa ce a participat la Gala…

- „Clarificare: Toate lucrarile de investitii prin PNDL vor fi finantate de Guvernul Romaniei, conform legii. Ultimele transe de plata se refera la facturile depuse pana in 15 iunie, care vor fi achitate etapizat pana la 20 iulie. Platile restante vor fi achitate imediat dupa rectificarea bugetara obisnuita,…

- Premierul Florin Citu le-a cerut, duminica, prefectilor sa mearga pe teren in zonele afectate de inundatii si le-a transmis ca daca au nevoie de resurse suplimentare trebuie sa le solicite de urgenta. "Pe mine ma intereseaza daca este nevoie de resurse suplimentare pentru a interveni cat mai rapid…