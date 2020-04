Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Florin Citu a declarat vineri ca la rectificarea bugetara ”nu s-a taiat de nicaieri”, pentri ca acele ministere care au considerat ca pot sa ajute bugetul cu economii au transmis catre Ministerul Finantelor reducerea unor cheltuieli neesentiale. De asemenea, el a precizat ca au…

- Cresterea pensiilor depinde de executia bugetara, iar in ceea ce priveste dublarea alocatiilor, aceasta nu este cuprinsa in bugetul pentru acest an, a declarat, joi, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, relateaza Agerpres."Daca, in ceea ce priveste cresterea pensiilor, care erau in bugetul initial,…

- Propunerea Comisiei Europene este in linie cu strategia fiscal-bugetara in care Romania se angajeaza sa reduca gradual deficitul bugetar, de la 3,8% din PIB in 2019 la 3,4% din PIB in 2021, a declarat miercuri ministrul interimar al Finantelor Publice, Florin Citu. Propunerea de recomandare…