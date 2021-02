Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat sambata ca nu va contacta „niciodata” Fondul Monetar International pentru un eventual acord de imprumut, raspunzand unei intrebari din timpul conferinței de presa. „Nu, niciodata. Si va spun: anul trecut am reusit sa finantam – si a fost o premiera – un deficit de 9,8%…

- Florin Cițu a trimis din nou sambata sageți catre Ministerul Sanatații și a recunoscut ca are discuții in contradictoriu cu Vlad Voiculescu, dar susține ca nu ar fi vorba despre tensiuni și respinge ideea unei remanieri guvernamentale.

- CCR considera constituționala legea care majoreaza punctul de pensie cu 40%. Cițu: Romania nu si-a permis in 2020 si nu isi permite nici in acest an o majorare cu 40%. Respectam calendarul asumat Premierul Florin Citu a declarat ca Romania nu si-a permis in 2020 si nu isi permite nici in acest an o…

- Premierul Florin Cițu i-a invitat pe președinții de Consilii Județene la o discuție la Palatul Victoria pe temea bugetului pe acest an. Intalnirea va avea loc lunea viitoare, de la ora 18.00. Citește și: Guvernul Cițu introduce 'taxa pe ambalaj': La cumparaturi vei achita cate 50 de bani in…

- Guvernul, in ședința pentru a aproba ajutoare de stat pentru HoReCa, finanțari prin IMM Invest și Agro Invest și pentru a prelungi masura muncii flexibile Guvernul se reuneste miercuri in sedinta si urmeaza sa adopte ordonanta de urgenta cu privire la masurile pentru bugetul pe 2021. Premierul Florin…

- Miniștrii din Guvernul Cițu s-au reunit la Palatul Victoria pentru o ședința de acomodare, imediat dupa ce au depus juramantul la Palatul Cotroceni. Premierul Florin Cițu a prezentat proiectele care vor fi discutate in viitoarea ședința de Guvern, care va avea loc miercuri, la ora 13.00.

- Liderii PNL se intalnesc din nou, in aceasta seara, pentru a valida numele noului prim-ministru, cel pe care il vor prezenta la negocierile cu UDMR și USR-PLUS pentru formarea viitorului guvern. Acestea vor avea loc, cel mai probabil, in weekend. Favoritul lui Klaus Iohannis pentru funcția de prim-ministru…