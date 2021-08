Stiri pe aceeasi tema

- Raspunsul premierului Florin Cițu a venit in contextul in care a afirmat, din nou, ca datele BNR privind majorarea ratei inflației sunt simple estimari și ca puterea de cumparare a romanilor a crescut. In acest context, jurnaliștii l-au intrebat pe premier daca a analizat și situația celor aproximativ…

- Claudiu Tarziu, co-președinte al Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), a dat un raspuns la intrebarea „Ce conține vaccinul?”, lansata de premierul Florin Cițu in cadrul campaniei pro-imunizare. Claudiu Tarziu a spus ca vaccinul reprezinta in primul rand anormalitate. Claudiu Tarziu, co-președinte…

- „Aici nu va trebui sa existe niciun fel de discutie, bugetul a fost aprobat si alocatiile au crescut la inceputul anului cu 20%, este ceea ce avem in buget in acest moment, este un amendament care a trecut in Parlament, celelalte propuneri erau propuneri care tin de PSD. Ma astept ca membrii coalitiei…

