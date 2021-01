Guvernul intentioneaza ca de la jumatatea saptamanii viitoare sa inceapa etapa a doua de vaccinare anti-COVID-19, a declarat premierul Florin Citu, marti, intr-o videoconferinta cu prefectii, organizata in sistem online.



In acest context, a vorbit de necesitatea pregatirii celor peste 900 de centre de vaccinare din tara.



"Intentia noastra este ca de la jumatatea saptamanii viitoare sa trecem la etapa a doua pentru vaccinare si asta inseamna ca va trebui sa avem acele centre in afara spitalelor. E vorba de 932 de centre si aici este nevoie de sustinerea dumneavoastra. (...)…