- Indicatorii de incredere, publicati de Comisia Europena, aferenti lunii mai, semnaleaza o revenire a economiei romanesti peste alte state din regiune, o incredere a agentiilor economici in perspectivele economiei, a afirmat, sambata, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, intr-un briefing de…

- Romania ar putea fi singura tara din Uniunea Europeana care va avea crestere economica in primul trimestru, a anuntat, luni, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, in Camera Deputatilor."Toti romanii trebuie sa stie ca Romania este poate singura tara din Uniune care va avea crestere economica…

- Florin Citu a explicat ca, din punctul sau de vedere, valoarea monedei nationale este determinata de piata. "Leul este determinat de piata. Aici nu pot sa spun eu foarte multe, dar aceasta analiza (prezentata de ministru si care apreciaza o revenire in V a economiei, n.r.) si modul acesta…

- Florin Cițu, ministrul Finanțelor Publice, a afirmat marți ca Romania iși va reveni rapid din aceasta criza economica, iar Guvernul se concentreaza pe investițiile in infrastrucutra și pe garantarea investițiilor private cu valoare adaugata mare. ”Vom susține acele sectoare din economie cu valoare adugata…

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in scadere semnificativa estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an, in contextul pandemiei de coronavirus, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara internationala. Daca in luna…

- Economia Romaniei va inregistra o revenire in forma de "V", scaderea din acest an urmand a fi compensata de o revenire in 2021, a declarat luni ministrul Finantelor, Florin Citu, la Digi24. "Raman la opinia mea ca economia va avea o revenire in V. Dupa aceasta cadere brusca va veni si…

- Romania a luat masuri pentru sustinerea economiei care ajung deja la 3% din PIB si avem unele dintre cele mai relaxate conditii din Uniunea Europeana pentru a accesa aceste facilitati, scrie sambata ministrul Finantelor, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook. "Adevarul este ca de saptamana viitoare…