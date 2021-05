VIDEO Cîţu: Încasări record la buget din taxe şi impozite, datorită conformării voluntare Prim-ministrul Florin Citu a declarat joi, la finalul sedintei de guvern, ca in ultimii doi a crescut gradul de conformare a romanilor in ce priveste plata taxelor si impozitelor si a apreciat ca acest lucru se datoreaza predictibilitatii in politica fiscala. "Avem cea mai buna strategie pana acum, pentru ca conformarea voluntara a crescut pentru prima oara in acesti doi ani. Nu pot sa va dau cifrele pentru luna aprilie, dar va spun ca sunt incasari record la bugetul de stat prin conformare voluntara. Nu am crescut taxele in acesti ani, din contra, am avut si unele facilitati. Nu am introdus taxe… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

