- In Romania vaccinul este și va ramane gratuit și nu este nicio discuție in guvern de a schimba lucrurile, spune premierul Florin Cițu, ca reacție la anunțul lui Ludovic Orban, potrivit caruia vaccinarea anti-COVID pentru persoanele care nu sunt considerate vulnerabile ar putea fi facuta contracost.

