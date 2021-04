Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat la conferința de presa de luni, 5 aprilie, daca certificatul verde pentru calatorii despre care se vorbeste la nivel european se va aplica si in Romania, premierul Florin Cițu a raspuns ca nu, insa a precizat ca „romanii vor merge in vacanta fara” acest act.„Nu. In niciun caz. In Romania nu…

