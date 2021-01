Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat ca a fost adoptata o hotarare pentru modificarea Strategiei de vaccinare, iar etapa a doua a fost accelerata, pentru ca a inceput mai devreme cu aproximativ doua saptamani si in cazul in care merg bine lucrurile va fi accelerata si etapa a doua. „In etapa a doua intra…

- Intrebat la briefingul de presa de la finalul ședinței de Guvern daca exista posibilitatea ca etapa a treia de vaccinare sa fie in martie, nu in aprilie, premierul Florin Cițu a raspuns afirmativ: "Da, este adevarat" și ca totul depinde de primirea vaccinurilor anti-COVID."Etapa a doua a inceput mai…

- Guvernul a modificat, miercuri, Strategia de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania. „In etapa II intra personalul-cheie din institutiile publice necesare functionarii statului. Cand se vor face listele cu aceste persoane le recomand conducatorilor din institutii sa aiba in vedere doar personalul…

- Guvernul a aprobat in ședința de astazi Hotararea prin care noi categorii de persoane vor intra in etapa a doua a campaniei naționale de vaccinare impotriva COVID-19. Este vorba despre persoanele cu dizabilitați, insoțitorii și persoanele fara adapost. De asemenea, sunt incluse noi categorii de angajați,…

- Prim-ministrul Florin Citu a avut luni o convorbire cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis, unul dintre principalele subiecte fiind cel privind campania de vaccinare impotriva COVID, context in care seful Executivului de la Bucuresti a exprimat speranta ca, in curand, cetatenii romani vor putea din…

- Pe 15 ianuarie ar trebui sa inceapa etapa a doua a vaccinarii impotriva noului coronavirus, in Romania, in care sunt incadrate persoanele cu risc crescut in fața bolii. In etapa a II-a a Strategiei de vaccinare impotriva noului coronavirus in Romania este inclusa populația cu risc, reprezentata de adulți…

- Incepand de maine, 4 ianuarie 2021, activitatea de vaccinare pentru Etapa I se va extinde pe tot teritoriul Romaniei. Astfel, vor intra in activitate, la nivel național, peste 90% din cele 376 de centre de vaccinare care deservesc personalul medical și personalul din centrele medico-sociale.…

- In etapa a doua de vaccinare in Romania, sunt incluse, pe langa persoanele peste 65 de ani și cele cu boli cronice, și cele care desfașoara activitați in domenii-cheie. In aceasta categorie intra angajații din sectorul de procesare, distribuțieși comercializare a alimentelor de baza – panificație, lactate,…