Am iesit pe pietele internationale si interesul pentru Romania a fost de aproape 14 miliarde de euro, din care am ales sa imprumutam 3,3 miliarde de euro, a declarat, miercuri, dupa sedinta de Guvern, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. Acesta a precizat ca imprumutul ofera posibilitatea finantarii cheltuielilor din buget fara sa existe probleme. "Referitor la imprumutul de 3,3 miliarde de euro de pe pietele financiare, eu tin minte ca acum cateva saptamani triada Tariceanu-Ponta-Ciolacu ne acuza ca acest Guvern nu poate sa se imprumute, nimeni nu vrea sa imprumute acest Guvern. Am iesit…