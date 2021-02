Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Premierul Florin Citu a anuntat ca la nivelul Guvernului este in curs de elaborare un proiect privind limitarea numarului de membri in Consiliile de administratie, dar si a numarului de CA-uri din care o persoana poate face parte. ‘Este un proiect deja la care lucrez cu limitarea numarului…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, joi, despre sporurile bugetarilor, dar și despre Consiliile de Administrații și AGA din duferite instituții subordonate Guvernului. Ministrul Claudiu Nasui a depus plangere penala la DNA pentru suspiciuni de frauda "Legea salarizarii a fost adoptata in Parlament.…

- Premierul Florin Citu va sustine, sambata, la ora 13,00, o conferinta de presa la Palatul Victoria, informeaza Biroul de Presa al Guvernului. Conferinta de presa va fi transmisa live pe pagina de Facebook a Guvernului, pe canalul oficial de Youtube si pe sistemul unic al Palatului Victoria.

- Premierul Florin Citu afirma ca doreste sa dea o "sansa reala" tinerilor care doresc sa activeze in administratia publica si anunta demararea primului "program real" de Internship la nivelul Guvernului, invitandu-i pe studentii din ani terminali sa trimita o scrisoare de intentie pe adresa de email…

- Premierul Florin Citu a declarat ca Romania nu si-a permis in 2020 si nu isi permite nici in acest an o majorare a pensiilor cu 40% si ca Guvernul va creste pensiile in baza calendarului pe care si l-a asumat, el facand referire la decizia de miercuri a Curtii Constitutionale. "Romania nu…

- Declarațiile de avere ale noii echipe de la Palatul Victoria dezvaluie detalii mai puțin cunoscute. Premierul Florin Cițu deține o serie de proprietați impreuna cu fratele sau, in județul Valcea, debandite de la parinți. Printre acestea se numara și 75 de hectare de teren forestier. El obține, astfel,…