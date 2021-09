Guvernul a adoptat, vineri, ordonanta de urgenta pentru aprobarea Programului National de Investitii "Anghel Saligny", a anuntat premierul Florin Citu. Citu a precizat ca de la sedinta au lipsit ministrii USR PLUS, insa a fost cvorum pentru adoptarea acestui proiect. "Ministrii USR PLUS, desi sunt platiti pentru asta, nu au venit astazi la sedinta de guvern, dar am avut cvorum si am aprobat singurul punct de pe ordinea de zi - Planul National de Investitii "Anghel Saligny". Eu vreau sa fie foarte clar ca ceea ce avem in acest program este in programul de guvernare si nu facem altceva prin decizia…