VIDEO Cîţu: Guvernul a aprobat metodele de intervenţie imediată pentru specia de urs brun Guvernul a aprobat, printr-o ordonanta de urgenta, metodele de interventie imediata pentru specia de urs brun, a anuntat, miercuri, prim-ministrul Florin Citu, care a mai precizat ca este in curs de elaborare o strategie de control al populatiei de ursi pe termen lung. "A fost aprobata o ordonanta de urgenta cu privire la aprobarea metodelor de interventie imediata pentru specia de urs brun. (...) In sedinta de guvern am transmis - in afara de aceasta ordonanta de urgenta sau dincolo de acest act normativ - nevoia unei strategii prin care sa controlam populatia de ursi. Aceasta ordonanta este… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

