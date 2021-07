Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, miercuri, memorandumul pentru proiectul ‘Romania Educata’, urmand ca pana la 1 august sa fie creat un grup interministerial coordonat de premier, al carui vicepresedinte va fi ministrul Educatiei. ‘In sedinta de Guvern de astazi am aprobat memorandumul pentru proiectul ‘Romania Educata’…

- Raportul „Romania Educata” a fost publicat de Administrația Prezidențiala. Proiectul este prezentat inaintea ședinței de guvern la care participa și președintele Klaus Iohannis. Printre cele mai importante modificari se numara posibilitatea liceelor de a introduce un examen de admitere care va fi susținut…

- LIVE VIDEO: Guvernul adopta Proiectul "Romania Educata" Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. LIVE VIDEO: Participare la ședința de Guvern privind asumarea Proiectului „România Educata”. Raportul proiectului "ROMÂNIA EDUCATA" poate fi…

- “Profesorii trebuie sa vina la școala pentru a avea eficiența in educația copiilor și a obține rezultate maxime!” La Cotroceni au avut loc dezbateri publice privind proietul președintelui Klaus Iohannis de reforma al Educației – “Romania Educata”. Conform acestuia, elevii din ciclul primar ar putea…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a facut declarații despre o noua forma de invațamant pentru elevii care nu iau nota de trecere la Bacalaureat. Ce se intampla cu elevii care nu iau bacul Astfel, ”Romania Educata” este un nou proiect care urmeaza a fi aprobat de Guvern saptamana care vine. Proiectul…

- Proiectul „Romania Educata” va fi aprobat saptamana viitoare in Guvern prin memorandum, dupa ultimele consultari pe care președintele Klaus Iohannis le are in aceasta saptamana cu societatea civila și decidenții politici. Proiectul propune mai multe modificari in sistemul de educație, printre cele mai…

- Examenul ar urma sa fie organizat inainte de Evaluarea Naționala, iar locurile neocupate in urma examenului de admitere vor fi ocupate prin repartizarea elevilor in ordinea mediilor de la evaluarea naționala, a declarat la finalul discuțiilor vicepremierul Dan Barna, citat de edupedu.ro.O alta modificare…

- Proiectul „Romania Educata” pierde 1 miliard de euro, adica un sfert din totalul fondurilor pentru educație Cele mai mari taieri sunt de la universitați, și anume circa 70% din fondurile alocate inițial. Domeniul este urmat de invațamantul profesional dual, care pierde 50% din fonduri. O alta lovitura…