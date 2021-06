Guvernul a aprobat ca domeniul HoReCa sa fie scutit de plata impozitului specific pana la 25 decembrie, a anuntat premierul Florin Citu. "Astazi am adoptat un nou text intr-o ordonanta a finantelor care nu era pe ordinea de zi. Acest text nu era pe ordinea de zi, dar am eliminat sau scutim de plata impozitului specific domeniul HoReCa pana la finalul anului, pana la 25 decembrie; aceasta scutire expira in aceasta luna si atunci prelungim aceasta scutire pentru domeniul HoReCa pana la finalul anului - a fost aprobata si aceasta in sedinta de guvern de astazi", a declarat premierul, joi, intr-o…