- Guvernul a aprobat, miercuri, acordarea a 148,7 milioane de lei pentru 17 judete afectate de inundatii si alunecari de teren, banii urmand sa fie folositi pentru repararea a 1.085 de obiective din 243 de unitati administrativ teritoriale, a declarat prim-ministrul Florin Citu. ‘Astazi, in sedinta de…

- Din dispoziția premierului Romaniei, Florin Cițu, imediat dupa vizita acestuia din data de 18 iulie, s-au luat masuri necesare rezolvarii cu rapiditate a problemelor din zonele grav afectate de fenomenele hidrometeorologice din Alba (localitațile Ocoliș, Sohodol, Roșia Montana și Campeni). Printre masurile…

- Premierul Florin Citu a vizitat duminica zonele afectate de inundatii din judetul Alba. Dupa intalnirea cu primarii celor mai afectate comune din judet, prim-ministrul a asigurat ca oamenii ale caror gospodarii au fost inundate vor primi sume fixe de bani pentru reconstructie.

- Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare de urgenta pentru familiile afectate de inundatii si alte fenomene meteorologice periculoase in cursul anului 2021, a declarat, joi, premierul Florin Citu. Ajutoarele se vor acorda in funcție de cat de afectate au fost locuințele, indiferent de veniturile familiilor…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi, printr-o hotarare, cadrul normativ pentru acordarea unor ajutoare de urgenta, in limita sumei de 5.000.000 de lei, pentru sprijinirea familiilor afectate de inundatii in cursul anului 2021.

- Blocata de patru luni in urma acuzațiilor de frauda, Masura 3, prin care urmau sa fie alocate granturi in valoare de 550 de milioane de euro, urmeaza sa fie blocata in forma actuala și reluata de la zero in cadrul programului REACT-EU. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat…