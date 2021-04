Stiri pe aceeasi tema

- Executia bugetara pe primele doua luni arata o crestere a cheltuielilor de personal peste estimari, a declarat premierul Florin Cîțu la finalul ședinței de Guvern de miercuri. Premierul spune ca a cerut ministrului finanțelor "sa prezinte în sedinta urmatoare o extrapolare pe baza executiei…

- Romania are sanse sa recupereze din pierderile din PIB, este intr-o directie buna, dar autoritatile trebuie sa ramana prudente si sa urmareasca foarte bine cheltuielile si executia bugetara, a declarat, joi, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare. "Exista sanse. Si mai mult decat faptul ca exista sanse,…

- Premierul Florin Citu a declarat ca alocatiile au fost deja marite cu 20%, ceea ce reprezinta "o crestere semnificativa", dupa ce a fost intrebat daca alocatiile vor fi majorate in acest an cu banii economisiti prin eliminarea pensiilor speciale. Alocațiile copiilor au fost marite anul acesta cu 20%,…

- Premierul Florin Cițu a declarat joi la Digi24 ca pana la evaluarea miniștrilor dupa 6 luni de mandat o sa urmareasca atent execuția bugetara luna de luna. „La jumatatea anului (evaluez miniștrii), dar sa stiti ca ma voi uita lunar exact la executia bugetara, ma voi uita exact cum sunt cheltuiti…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca aproape toate ministerele au bugete mai mari fata de anul trecut, precizand ca asteapta de la membrii Cabinetului performanta si eficienta. El a spus, totodat[, ca au fost discutii despre acest buget cu ministrii. "Toti ministrii au vrut cat mai multi bani.…