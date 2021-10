Premierul interimar Florin Citu, presedinte al PNL, a declarat ca negocierile pentru sustinerea in Parlament a noului guvern se poarta in continuare, atat cu PSD cat si cu USR, exprimandu-si speranta ca miercuri sa mai aiba loc o intrevedere cu liderii Uniunii Salvati Romania, pentru a vedea in ce forma s-ar putea reface coalitia de guvernare. „Inca se negocieaza, cu ambele, si cu PSD si cu USR, se negocieaza pentru o sustinere in Parlamentul Romaniei. Eu sper sa mai avem o discutie azi cu USR, daca se poate, eu stiu ca domnul Nicolae Ciuca a avut discutii telefonice si cu liderii USR si cu liderii…