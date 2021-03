Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat marti, la Craiova, ca tinta de crestere a numarului de paturi ATI pentru pacienti cu COVID-19 la 1.600 ramane una urgenta pentru ca autoritatile sa se asigure ca nu vor avea probleme in gestionarea pandemiei, el adaugand ca exista resursele pentru atingerea acestui obiectiv.…

- Premierul Florin Cițu a declarat marți, la Craiova, ca ținta de creștere a numarului de paturi ATI pentru pacienții cu COVID-19 la 1.600 ramane una urgența, in contextul in care Romania a intrat in valul ...

- „Am participat la ședința CNCCI, de astazi, pentru ca vreau sa ma asigur ca pacienții și personalul medical vor avea tot ce le trebuie pentru a trece cu bine peste valul 3 al pandemiei.Deocamdata, in Romania nu este o creștere accelerata a infectarilor și putem sa impiedicam acest lucru, daca ne vaccinam…

- Prim ministru Florin Cițu a participat duminica la ședința Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției (CNCCI), unde a cerut o serie de masuri, in contextul in care Romania trece prin valul trei al pandemiei.

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca are informatii ca la Timisoara ar fi fost redus numarul de paturi de la Terapie Intensiva și i-a cerut ministrului Sanatații sa faca verificari in acest caz, potrivit Opinia Timișoarei. De asemenea, premierul ii cere lui Vlada Voiculescu, ministrul Sanatații,…

- AstraZeneca a anunțat Uniunea Europeana ca se așteapta sa livreze mai puțin de jumatate dintre vaccinurile contra Covid-19 pe care trebuia sa le furnizeze in trimestrul doi, a declarat un oficial european pentru Reuters .Contactata de Reuters, compania farma nu a negat informația, dar intr-un comunicat…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca in luna februarie vor sosi in Romania cel putin 600.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 de la AstraZeneca, iar programarea va debuta din 10 februarie pentru persoane cu varsta cuprinsa intre 18 si 55 de ani. Florin Citu a declarat sambata, dupa ce a…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, luni seara, dupa ședința de Guvern, despre intalnirea pe care a avut-o cu sindicatele despre creșterea salariului minim. "Am avut o discuție cu sinducatele despre salariul minim. Sindicatele au venit cu o propunere de a crește salariul minim. Am gasit o soluție…