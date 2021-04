Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat joi, la Guvern, ca discutia despre momentul eliminarii obligativitatii mastii este prematura, urmand sa fie avuta in vedere abia cand vom atinge tinta de 10 milioane de vaccinati. „Dupa ce ne vaccinam vom renunța și la masca. De la 1 iunie este cam devreme. Trebuie sa…

- Premierul Florin Citu a transmis vineri ca atunci cand tara noastra va atinge pragul de 10 milioane de romani vaccinati, atunci poate fi luata in considerare renuntarea la masca de protectie. „Obiectivul meu si al Guvernului pe care il conduc ramane vaccinarea cat mai rapida a 10 milioane de romani.…

- Premierul Florin Citu vine cu vești bune, vineri dupa-amiaza. Seful Executivului sustine ca incepand cu 1 iulie am putea scapa de masca de protectie. Citu vrea ca relaxarea sa inceapa in iunie si din iulie sa ne intoarcem la normalitate, atunci cand vom avea peste 10 milioane de persoane vaccinate.…

- Premierul Florin Cițu a declarat miercuri, la finalul ședinței de guvern, ca situația epidemiologica este mai dificila in Romania decat anul trecut, cazurile care ajung la ATI sunt mai grave și singura soluție este luarea de masuri care sa incetineasca raspandirea virusului și vaccinarea. De asemenea,…

- Premierul Florin Citu a declarat ca in toamna se va putea renunta oficial la purtatul mastii daca va exista pana atunci un numar suficient de cetateni romani vaccinati. Conform celor mai recente date CNCAV, peste 2,7 milioane de romani s-au vaccinat pana in prezent cu cel putin o doza.

- Premierul Florin Cițu a declarat miercuri cu privire la campania de vaccinare ca aceasta merge „foarte bine”, facand un apel totodata la respectarea regulilor de protecție. „Suntem in top in Europa, suntem printre primele trei locuri și ne asiguram ca vom ramane așa. In același timp, trebuie…

- Premierul Florin Citu a declarat, vineri, ca Romania are o strategie buna de prevenire a infectarilor cu noul coronavirus si nu isi permite nerespectarea regulilor, mentionand ca, daca numarul de infectari va creste, va trebui ca unele dintre relaxari sa fie "luate inapoi". …

- In aceasta noapte expira Hotararea nr. 6 a CJSU Iași prin care in municipiul Iași au fost instituite restricții specifice unei localitați cu incidența mai mare de 1,5 la mia de locuitori, dar mai mica de 3 la mia de locuitori. https://is.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/49/2021/01/hotararea-6-CJSU-IASI.pdf…