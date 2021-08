Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca dosarul din 2009 a fost respins de instanta din Statele Unite si ca este vorba despre o decizie de respingere a unei sentinte civile, despre care nu a fost informat niciodata.

