Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu a anunțat miercuri ca a discutat cu miniștrii de resort pentru a gasi soluții pentru a rezolva situația avioanelor care intra nedectetate in Romania, dupa ce autoritațile din Republica Moldova au capturat marți un avion care transportase țigari de contrabanda in Romania, iar la intoarcere…

- Prim-ministrul Florin Citu doreste ca problema contrabandei sa fie abordata in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, astfel incat o solutie sa fie implementata cat mai rapid. Precizarile au fost facute in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Palatul Victoria, dupa ce premierul a fost intrebat…

- Prim-ministrul Florin Citu doreste ca problema contrabandei sa fie abordata in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, astfel incat o solutie sa fie implementata cat mai rapid. Precizarile au fost facute in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Palatul Victoria, dupa ce premierul a fost intrebat…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste, miercuri, incepand cu ora 16,00, la Palatul Cotroceni. Potrivit unui anunt al Administratiei Prezidentiale de saptamana trecuta, pe ordinea de zi a sedintei este inclusa tematica referitoare la situatia de securitate din Afganistan si implicatiile…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste, miercuri, începând cu ora 16,00, la Palatul Cotroceni. Potrivit unui anunt al Administratiei Prezidentiale de saptamâna trecuta, preluat de Agerpres, pe ordinea de zi a sedintei este inclusa tematica referitoare la situatia de securitate…

- Numarul de refugiați afgani ce vor fi preluați de Romania va fi stabilit la nivelul Comisiei Europene dar și in ședința CSAT de saptamana viitoare, a declarat primul ministru Florin Cițu. „Azi dimineata, la Kabul, am mai extras patru persoane: un cetatean roman si alte trei persoane de alta cetatenie.…

- Prim-ministrul Florin Citu a precizat vineri ca discutiile referitoare la o eventuala cota de refugiati afgani in Romania vor avea loc in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) si la nivelul Uniunii Europene. ‘Azi dimineata, la Kabul, am mai extras patru persoane: un cetatean roman si alte trei…

- Liderii AUR ii cer președintelui Klaus Iohannis convoace de urgența CSAT pentru adoptarea de masuri ferme impotriva traficului transfrontalier ilegal de marfuri și persoane, dupa ce un avion presupus a fi controlat de traficanți ar fi patruns in spațiul aerian al Romaniei. „Alianța pentru Unirea Romanilor…