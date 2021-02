Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, vineri, intrebat despre protestul unor reprezentanti ai politistilor de saptamana aceasta, ca nu intelege rostul acestor manifestatii și le-a pus gand rau liderilor de sindicat. „In 2017 au fost foarte multi oameni in strada pentru ca Guvernul PSD a dat OUG 13. In 2020,…

- Premierul Florin Citu a declarat, referitor la protestul de la Cotroceni cu fumigene in care sindicalisti din Politie s-au imbrancit cu jandarmii, ca nu intelege rostul acestor proteste, in contextul in care salariile din sectorul public au crescut in medie cu 8% fata de cresterea din UE de 3%, iar…

- Premierul Florin Citu spune ca in acest an va urma o „reforma” in tot aparatul public si in companiile de stat, in sistemul de pensii, in sistemul de salarizare, a ANAF si restructurarea companiilor de stat care au pierderi de 30 de ani. „Ce urmeaza in 2021? Reforma si investitii! In 2020 Romania a…

- Florin Cițu: Salariile bugetarilor nu vor scadea fața de nivelul din 2020 Florin Cîtu. Foto. gov.ro Premierul Florin Cîțu a dat asigurari astazi ca salariile din sectorul bugetar nu vor scadea fața de nivelul de anul trecut și ca nu vor fi concediați angajați la stat, în 2021.…

- Premierul F. Cițu: Romania are o campanie de vaccinare anti-COVID de succes Foto. gov.ro Cu mai mult de jumatate de milion de oameni vaccinati împotrvia coronavirusului, România are o campanie de vaccinare anti-COVID de succes - apreciaza premierul Florin Cîtu. El a explicat,…

- Guvernul iși pastreaza obiectivul privind vaccinarea a 10,4 milioane de romani pana in septembrie. Premierul Florin Cițu a anunțat ca 1,2 milioane de romani vor primi ambele doze de vaccin pana pe 29 martie. Cițu susține ca in Romania campania de vaccinare „merge bine” și ca toate țarile depinde de…

- In instituțiile și autoritațile publice din Romania lucrau, in noiembrie 2020, circa 1,25 milioane de persoane, informeaza Agerpres, care citeaza date de la Ministerul Finanțelor Publice (MFP). Potrivit sursei citate, peste 64% din posturi, adica aproape 800.000, erau ocupate in administrația publica…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca cresterile salariale din sectorul public trebuie sa urmeze cresterile din sectorul privat pentru ca sustenabilitatea unor salarii in sectorul public, a unor cheltuieli in sectorul public trebuie sa fie data…