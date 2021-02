Premierul Florin Citu a subliniat miercuri, dupa sedinta de guvern, ca atributul remanierii unui ministru, potrivit Constitutiei, este al premierului, precizare facuta in legatura cu o declaratie a vicepremierului Dan Barna, care a spus ca remanierea unui ministru se poate face doar in baza unui accept al partidului care l-a propus.





"Eu respect Constitutia si in Constitutie spune foarte clar cum se face o remaniere. Restul, discutii politice, ce se intampla in spate - asta este altceva, dar atributul remanierii, asa cum spune Constitutia, in momentul in care se ia…