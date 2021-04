Premierul Florin Citu a declarat, joi, ca asteapta concluziile ministrului Sanatatii, Ioana Mihaila, in privinta situatiei medicamentelor pentru bolnavii de cancer, mentionand ca atunci va vedea "cand s-a aflat si cine a stiut". "In ceea ce priveste situatia de la Ministerul Sanatatii, sa asteptam concluziile pe care le va lua doamna ministru. (...) Haideti sa asteptam concluziile, este o informatie pe care am avut-o, o avem cu totii acum si sa asteptam concluziile sa vedem cand s-a aflat, cine a stiut si dupa aceea venim cu ele publice", a afirmat premierul, intrebat daca stia de situatia grava…