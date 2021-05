Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat sambata ca el crede ca putem sa scapam de dosarul de sina mai repede de finalul anului si a precizat ca au fost luate masuri la Ministerul Finantelor care arata ca digitalizarea se poate face foarte rapid. Florin Citu a fost intrebat sambata, intr-o conferinta de presa,…

- Premierul Florin Citu a vizitat centrul de vaccinare de la centrul metropolitan Bucuresti, unde a declarat ca toti membrii Guvernului vor iesi pana la finalul zilei pentru a sustine campania de vaccinare.

- Premierul Florin Citu a afirmat sambata ca el crede ca putem sa scapam de dosarul de sina mai repede de finalul anului si a precizat ca au fost luate masuri la Ministerul Finantelor care arata ca digitalizarea se poate face foarte rapid. Florin Citu a fost intrebat sambata, intr-o conferinta…

- Premierul Florin Citu a explicat dupa vizita la Centrul de vaccinare drive-through din Suceava ca masurile de relaxare au venit mai repede de 1 iunie pentru ca rata de vaccinare a avut succes mai repede. El a mai explicat si ca daca campania nu merge in directia corecta masurile pot veni mai incet.

- Premierul Florin Citu a declarat ca se asteapta la un deficit sub 7% in acest an. “Vom avea un deficit bugetar mai mic decat anul acesta, vom avea venituri la buget mai mari la finalul anului, vom avea o crestere economica peste ceea ce a fost estimat la inceputul anului”, a sustinut Citu.…

- Șeful Guvernului a fost sunat joi, 1 aprilie, in ziua in care a implinit 49 de ani, de realizatorii Matinalului Digi FM. La intrebarea ce iși dorește de ziua lui, Florin Cițu spune ca vrea sa se vaccineze cat mai mulți romani. „Lucrurile au mers mult mai bine in Romania decat se aștepta oricine. Și…

- Premierul Florin Cițu a subliniat, miercuri, importanța purtarii maștii și respectarii regulilor impuse, pentru a avea o campanie de vaccinare de succes și pentru a scapa de pandemie. “Daca vrem sa avem o campanie de vaccinare de succes și vrem sa scapam de pandemie trebuie sa respectam toate regulile…

- Florin Citu: Digitalizarea va aduce venituri la buget Florin Cîtu. Foto. gov.ro Premierul Florin Cîtu a reamintit astazi, la o dezbatere online, ca prioritatea mandatului sau o reprezinta digitalizarea aparatului de stat. El a spus ca proiectul cel mai important în…