Romania a reusit sa recastige increderea investitorilor si a institutiilor internationale intr-un an foarte dificil, in care tari cu economii dezvoltate precum Anglia sau Italia au suferit retrogradari, considera ministrul Finantelor, Florin Citu. "Cel mai mult in acest an am reusit sa recastigam increderea investitorilor si a institutiilor internationale. Am preluat o economie in care nimeni nu mai avea incredere. O economie in care dobanzile crescusera trei ani la rand, in timp ce in tot restul Europei ele scadeau. Am reusit sa facem ca dobanzile sa scada in fiecare luna, sa ne imprumutam din…