Stiri pe aceeasi tema

- Renunțarea la actuala forma administrativa, a județelor, și trecerea la una noua, a regiunilor, „arata progres”, susține primul – ministru Florin Cițu. Ideea a fost promovata in ultima perioada de Emil Boc, primarul municipiului Cluj – Napoca, in opinia caruia in acest mod s-ar strica multe din zonele…

- Premierul Florin Cițu a comentat joi propunerea primarului orașului Cluj-Napoca, Emil Boc, privitoare la comasarea județelor și inființarea de regiuni spunand ca este o idee interesanta, care arata progres.

- Premierul Florin Citu a afirmat, intrebat joi ce parere are despre ideea comasarii judetelor in regiuni, sustinuta de Emil Boc, pentru a facilita atragerea fondurilor europene ca este o idee interesanta si ca este sprijinita si de alti edili sau presedinti de consilii judetene din PNL. El a adaugat…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca redeschide subiectul regionalizarii. Acesta a ieșit cu o propunere radicala: vrea comasarea județelor pe regiuni istorice. Spune ca prin regionalizare ar putea fi atrase mai multe fonduri europene. ”Ca sa avem o tara ca afara trebuie sa scapam de structurile invechite,…

- Partidul Național Liberal se pregatește de o noua reforma; premierul Florin Cițu, candidat la șefia formațiunii politice in cauza, a transmis, luni, ca liberalul Emil Boc ar putea fi luat in considerare pentru ocuparea unei funcții de vicepreședinte al PNL. Partidul are nevoie de oameni politici puternici,…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat ca, în opinia sa, Florin Cîtu este "omul care poate duce partidul la nivelul urmator", argumentând ca acesta "inspira, are proiecte, a demonstrat în actul de guvernare". În opinia sa, premierul…

- ”Spune-mi mandra, spune-mi tu, Cu cine-ai facut pruncu’ Aoleu, ce ploaie vine de la Cluj”. Așa incepe o cunoscuta melodie de muzica populara din zona Ardealului, unde o femeie nemaritata era chestionata cu privire la tatal copilului. Raspunsul vine mandru: ”L-am facut cu cine-am vrut, și cu cine mi-o…

- Autoritațile locale vor avea tot sprijinul guvernului pentru vaccinare Foto: Arhiva/ Maria Mandița RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Autoritațile locale vor avea tot sprijinul guvernului pentru susținerea campaniei de vaccinare, indiferent daca este vorba de deschiderea de centre drive-thru…