- „Detaliile au fost trimise catre STS de foarte mult timp. STS face implementarea. Deocamdata nu a fost aprobat la nivelul Uniunii Europene. Sunt doar niste informatii pe care le avem in modul in care sa il construim. Asa cum am spus de fiecare data, speram ca o astfel de masura nu va discrima cetatenii…

- Romania a inceput demersurile privind certificatul verde de vaccinare despre care se discuta la nivel european, anunta autoritatile, precizand ca se lucreaza la acest demers in care sunt implicate mai multe institutii. Certificatul verde de vaccinare ar urma sa fie implementat la inceputul acestei veri.…

- Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a confirmat marti ca Romania a inceput demersuri pentru certificatul verde de vaccinare.

- Premierul Florin Citu a declarat luni ca in Romania nu se va aplica certificatul verde, iar romanii vor putea merge in vacanta fara acest document. Intrebat daca certificatul verde despre care se vorbeste la nivel european se va aplica si in Romania, premierul a spus: "Nu. In niciun caz. In Romania…

- Proiectele privind achiziția de spații imobiliare vor fi eliminate de la acordarea granturilor pentru investiții, astfel incat programul sa mearga mai departe, a declarat premierul Florin Cițu, citat de Profit.ro. La Ministerul Economiei nu se știe, insa, cum se poate realiza juridic aceasta modificare,…